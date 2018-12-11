Лучшее средство для борьбы с псориазом нашли врачи России

В международный день инвалидов в России состоялась конференция с участием врачей, посвященная псориазу. Специалисты поделились опытом использования нового эффективного препарата для лечения заболевания.

Врачи рассказали, что терапия заболевания должна быть не только эффективной, но и безопасной. Именно эти факторы являются для пациентов первостепенными.

По словам заведующей кафедрой дерматовенералогии и косметологии ФГБУ ДПО Управления делами президента РФ Ларисы Кругловой, лечение должно учитывать потребности больных и их желания, так как симптомы псориаза вызывают не только физиологические страдания, но и психологические, эмоциональные расстройства. Инновационная терапия, считает она, обеспечивает чистоту кожи, а также предотвращает инвалидизацию.

Самым эффективным средством для лечения псориаза врачи признали препарат «Козэнтикс» компании «Новартис Фарма». Препарат нельзя получить на льготной основе при отсутствии статуса инвалида. В связи с этим врачи призвали обратить внимание на возможность получения пациентами лекарства до наступления необратимых процессов в организме.

«Сегодня терапию препаратом «Козэнтикс» получают 160 000 человек во всем мире и, надеюсь, число российских пациентов, получивших доступ к нему, будет также расти», – заявил управляющий директор компании «Новартис Фарма» в России Николаос Триподис.

Согласно официальной статистике, псориазом во всем мире страдают свыше 125 млн человек. В 2016 году в России показатель распространенности составлял 234,8 человек на 100 тыс. населения.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: здоровье
Следующая новость Россияне выбрали Азию вместо отдыха на родине в Новый год

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО