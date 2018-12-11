Лучшее средство для борьбы с псориазом нашли врачи России

В международный день инвалидов в России состоялась конференция с участием врачей, посвященная псориазу. Специалисты поделились опытом использования нового эффективного препарата для лечения заболевания.

Врачи рассказали, что терапия заболевания должна быть не только эффективной, но и безопасной. Именно эти факторы являются для пациентов первостепенными.

По словам заведующей кафедрой дерматовенералогии и косметологии ФГБУ ДПО Управления делами президента РФ Ларисы Кругловой, лечение должно учитывать потребности больных и их желания, так как симптомы псориаза вызывают не только физиологические страдания, но и психологические, эмоциональные расстройства. Инновационная терапия, считает она, обеспечивает чистоту кожи, а также предотвращает инвалидизацию.

Самым эффективным средством для лечения псориаза врачи признали препарат «Козэнтикс» компании «Новартис Фарма». Препарат нельзя получить на льготной основе при отсутствии статуса инвалида. В связи с этим врачи призвали обратить внимание на возможность получения пациентами лекарства до наступления необратимых процессов в организме.

«Сегодня терапию препаратом «Козэнтикс» получают 160 000 человек во всем мире и, надеюсь, число российских пациентов, получивших доступ к нему, будет также расти», – заявил управляющий директор компании «Новартис Фарма» в России Николаос Триподис.

Согласно официальной статистике, псориазом во всем мире страдают свыше 125 млн человек. В 2016 году в России показатель распространенности составлял 234,8 человек на 100 тыс. населения.