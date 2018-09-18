За ложную информацию в сети введут уголовную ответственность

Россиянам, которые активно распространяют заведомо ложную информацию в интернете, грозит не только административное, но и уголовное наказание.

На данный момент максимальный штраф за подобное нарушение составляет 2500 рублей.

Для начала к нарушителю будут применяться административные меры. Штраф для граждан составит от 5000 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

За повторный отказ прекратить распространять ложь штрафы увеличиваются. Кроме того, нарушителю грозят арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

Если же в течение года все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает новая статья Уголовного кодекса.

Максимальное наказание для физических лиц – до года лишения свободы, а для должностных лиц – до двух лет, сообщает «Федерал Пресс».