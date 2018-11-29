«Лжеминёром» московских ТЦ оказалась бабушка из Балашихи

«Лжеминёром» московских ТЦ оказалась бабушка из Балашихи

Анонимные звонки о минировании торговых центров в Москве поступали с телефона пенсионерки из Балашихи. Хакеры получили доступ к номеру и пользовались им удаленно.

Как сообщил осведомленный источник, полиции удалось установить владельца номера телефона. Им оказалсь жительница Балашихи 1955 года рождения.

С ее телефона 28 ноября поступали звонки о минировании торговых центров «Старт», «Хорошо», «Авиапарк», «Звездочка», «Капитолий», «Город». Террористы использовали и другие номера, зарегистрированные за пределами России, пишет «Интерфакс».

Накануне из-за анонимных звонков были эвакуированы около семи тысяч граждан. Близкие к ФСБ источники заявляли, что новая волна телефонного терроризма вызвана инцидентом в Керченском проливе. Спецслужбы выяснили, что атаки организованы при помощи бот-программ, которые автоматически рассылают сообщения с угрозами террористических актов.

Массовое минирование торговых центров началось в сентябре 2017 года. Тогда информацию с угрозами получили 3,5 тыс. торговых объектов в 180 городах страны.

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