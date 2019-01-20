Ливни и снегопады парализовали авиасообщение в США
Шторм «Харпер» внес значительные коррективы в систему полетов США.
Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной части страны, в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тысячи авиарейсов.
В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения.
В общей сложности из-за шторма «Харпер» были отменены 3,9 тысячи рейсов, передает Interfax.
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