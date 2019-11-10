Ливия просит США защитить ее от вездесущих русских

Россия усиливает кризис на фоне гражданской войны в Ливии, своим участием «подливая масла в огонь», уверен глава МВД страны Фатхи Башага.

«Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение», — заявил он в интервью Bloomberg.

В качестве доказательства вмешательства РФ Башага привел размещение в стране наемников ЧВК «Вагнер».

При этом глава МВД подчеркнул, что у США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией, поэтому «они должны сотрудничать с нами, ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности».

О прибытии российских наемников в Ливию 5 ноября сообщила The New York Times. Россия, в свою очередь, отрицает какое-либо военное участие в гражданской войне. .

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