Ливия отпустила удерживаемых три года российских моряков

Двоих российских моряков отпустили из трехлетнего плена в Ливии. Об этом сообщил директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Информацией об освобождении моряков с ним поделился африканский дипломат. Малькевич ранее неоднократно призывал обратить особое внимание на пребывание моряков в плену.

На данный момент ФЗНЦ занимается освобождением еще двоих россиян, которых захватили в Ливии во время проведения социологического исследования, рассказывает ФБА «Экономика сегодня».

В 2016 году Ливия задержала танкер «Теметерон», на борту которого находились трое россиян, пятеро украинцев и один гражданин Греции. В 2018 году суд признал моряков виновными в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пресечении госграницы. Двоим россиянам назначили четыре года и три месяца тюрьмы.