Литва покарала РФ санкциями после инцидента на Азове

Литва покарала РФ санкциями после инцидента на Азове

Литва объявила о введении индивидуальных санкций в отношении граждан России, которые связаны с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Находясь в Киеве, она сказала, что Литва поддерживает Украину и вводит национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе.

Грибаускайте предупредила, что Литва увеличит военную помощь Украине. Вильнюс готов выделить большее количество амуниции и направить дополнительно военных инструкторов и экспертов по безопасности для отражения гибридных атак во время выборов, пишет ТАСС.

В 2014 году Литва официально признала, что передала Украине «элементы вооружения». Позже Украина раскрыла, что это было «летальное оружие» советского производства. В конце 2017 года Литва намеревалась направить дополнительную партию амуниции. Объемы вооружения оцениваются в 6 млн евро.

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