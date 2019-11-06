Литературный критик Лев Аннинский скончался в Москве

В возрасте 85 лет в Москве умер советский и российский литературовед, критик Лев Аннинский. Он написал более 20 книг, в том числе о творчестве Льва Толстого и Василия Шукшина, поэзии Серебряного века.

О смерти Анненского сообщила секретарь Центрального дома литераторов Марина Замская. Прощание с ним состоится 8 ноября, его похоронят на Хованском кладбище, пишет РБК.

Лев Анненский – уроженец Ростова-на-Дону. Он окончил Московский филологический факультет. После университета работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение». Он являлся автором и ведущим передач на телеканале «Культура»: среди них «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы». Им написаны книги «Серебро и чернь: русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века», «Шестидесятники и мы: кинематограф, ставший и не ставший историей», «Лесковское ожерелье».