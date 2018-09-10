Лира и песо стали для российского рубля камнем утопленника

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 сентября, перевалил за 70 рублей и достиг отметки 70,16 рубля.

Отмечается, что последнее «достижение» рубля такого уровня происходило в 2016 году.

Эксперты утверждают, что на рубль серьёзное влияние оказывает падение финансовых рынков Турции и Аргентины. Девальвация затронула турецкую лиру, аргентинский песо, а также индийскую рупию, южноафриканский рэнд, бразильский реал и мексиканский песо.

Также рубль резко теряет в весе на фоне возросших геополитических рисков, связанных, в том числе, с возможным введением новых санкций в отношении России западными странами, передает «НСН».