Лира и песо стали для российского рубля камнем утопленника
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 сентября, перевалил за 70 рублей и достиг отметки 70,16 рубля.
Отмечается, что последнее «достижение» рубля такого уровня происходило в 2016 году.
Эксперты утверждают, что на рубль серьёзное влияние оказывает падение финансовых рынков Турции и Аргентины. Девальвация затронула турецкую лиру, аргентинский песо, а также индийскую рупию, южноафриканский рэнд, бразильский реал и мексиканский песо.
Также рубль резко теряет в весе на фоне возросших геополитических рисков, связанных, в том числе, с возможным введением новых санкций в отношении России западными странами, передает «НСН».
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