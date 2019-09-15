США ликвидировали сына Усамы бен Ладена

Американские силовики уничтожили сына основателя «Аль-Каиды» (Террористическая организация, запрещена в России) Хамзу бен Ладена, сообщил президент США Дональд Трамп.

Согласно заявлению американского лидера, высокопоставленный член «Аль-Каиды» был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана.

«Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками», — пояснил глава Белого дома.

Его убийство, по мнению главы США, лишит боевиков одного из лидеров и устранит «символическую связь» с его отцом.

Ранее США объявляли награду до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. По информации Госдепартамента, он состоял в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года и выступал с призывами к атакам в разных странах, пишет РИА «Новости».

Сам Усама бен Ладен, основатель исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность, в частности, за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году был ликвидирован в Пакистане в мае 2011 года.