Ликвидация стрелка на Лубянке попала на видео

Момент ликвидации злоумышленника, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, попал на видео.

На кадрах видно вооруженного человека в черном, который прячется за столбом. На спине у него рюкзак. В какой-то момент он падает после попадания в него пули.

Тем временем, Федеральную службу безопасности на Лубянке проверяют на наличие взрывных устройств, сообщил «Русской планете» источник в спецслужбе.

Ранее в ФСБ опровергли собственные же данные о трёх стрелках в сердце Москвы. Теперь в спецслужбе, как и в самом начале, заявляют об одном нападавшем. Они квалифицируют происшествие как теракт.

Согласно официальным данным, в ходе стрельбы погибли дежуривший у здания спецслужбы сотрудник ГИБДД и сотрудник комендантского подразделения по охране зданий ФСБ. Нападавший был убит силовиками.

По данным Минздрава РФ, еще пять человек были ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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