Лидеры G7 договорились по пяти пунктам
Всего пять пунктов было опубликовано на официальном сайте саммита «Большой семерки» по итогам встречи в Биаррице. Итоговое коммюнике заняло всего лишь страницу.
Документ затрагивает торговые вопросы, ситуацию на Украине, Ливии и Гонконге и иранскую атомную программу.
В пунктах, по которым лидеры G7 пришли к согласию, говорится о необходимости реформ ВТО, недопустимости того, чтобы у Ирана было ядерное оружие и о намерении Франции и Германии организовать встречу в «норманнском формате.
Также была упомянута непростая ситуация в Ливии и пути ее урегулирования, а участников противостояния в Гонконге призвали избегать насилия, пишут РИА Новости.
Напомним, саммит «Большой семёрки» проходил во Франции с 24 по 26 июля. На нем лидеры G7 также призвали к более тесному сотрудничеству с Россией.
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