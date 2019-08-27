Лидеры G7 договорились по пяти пунктам

Всего пять пунктов было опубликовано на официальном сайте саммита «Большой семерки» по итогам встречи в Биаррице. Итоговое коммюнике заняло всего лишь страницу.

Документ затрагивает торговые вопросы, ситуацию на Украине, Ливии и Гонконге и иранскую атомную программу.

В пунктах, по которым лидеры G7 пришли к согласию, говорится о необходимости реформ ВТО, недопустимости того, чтобы у Ирана было ядерное оружие и о намерении Франции и Германии организовать встречу в «норманнском формате.

Также была упомянута непростая ситуация в Ливии и пути ее урегулирования, а участников противостояния в Гонконге призвали избегать насилия, пишут РИА Новости.

Напомним, саммит «Большой семёрки» проходил во Франции с 24 по 26 июля. На нем лидеры G7 также призвали к более тесному сотрудничеству с Россией.