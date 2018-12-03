Лидеры и аутсайдеры: российские регионы поделили по зарплатам

Лидеры и аутсайдеры: российские регионы поделили по зарплатам

Жители Чукотки, ЯНАО и Ненецкого автономного округа имеют самые высокие зарплаты по стране, население Дагестана и Карачаево-Черкесии – самые низкие. Это следует из результатов исследования заработных плат в регионах России за 2017 год.

Социологи брали в качестве основного показателя долю работников с зарплатой свыше 100 тыс. рублей и менее 15 тыс. рублей. Лидерами по числу граждан с высокими зарплатами оказались северные и дальневосточные регионы, а также Москва.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ – там более 27% работников получают порядка 100 тыс. человек. На втором месте оказался Чукотский автономный округ, где 26% получают свыше 100 тыс. руб. За ними следуют Ненецкий АО и Магаданская область. Москва стала пятой в рейтинге – в столице 17,6% жителей ежемесячно зарабатывают более сотни тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты обнаружили в Дагестане (46%) и в Карачаево-Черкесской Республике (44%), пишет РИА Новости. Социологи объясняют такие показатели исторически сложившимся высоким уровнем безработицы и низкой оплатой труда.

Исследователи выяснили, что половина россиян зарабатывает от 17 до 44 тыс. рублей в месяц. Эксперты прогнозируют рост средней зарплаты и снижение безработицы в 2019 году.

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