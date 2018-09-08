Лидер Северной Кореи подтвердил готовность приехать в Москву
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию. Согласование времени и места визита будет проходить по дипканалам.
Об этом после встречи с северокорейским лидером сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Российская делегация прибыла в КНДР 7 сентября. Матвиенко передала Ким Чен Ыну письмо от президента России Владимира Путина, уточняет РИА Новости. О чем говорилось в письме, она не уточняла.
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