Лидер ЛДПР устроил благотворительную распродажу в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил распродажу сувениров и вещей в центре столицы.
Среди товаров были посуда, книги, одежда, сувениры. Жириновский рекламировал каждую вещь, товар был распродан в течение 15 минут, передает телеканал «360».
«Бери, вот тарелочка. Вот есть яичко пасхальное. Бери домой, неси жене. Любовнице берите. Сувениры поставьте, у вас пустые комнаты», - агитировал политик.
Вырученные от продажи средства Жириновский пообещал направить на благотворительность.
Следующая новость Демократы внесли изменения в правила отбора кандидата в президенты США
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии