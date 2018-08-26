Лидер ЛДПР устроил благотворительную распродажу в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил распродажу сувениров и вещей в центре столицы.

Среди товаров были посуда, книги, одежда, сувениры. Жириновский рекламировал каждую вещь, товар был распродан в течение 15 минут, передает телеканал «360».

«Бери, вот тарелочка. Вот есть яичко пасхальное. Бери домой, неси жене. Любовнице берите. Сувениры поставьте, у вас пустые комнаты», - агитировал политик.

Вырученные от продажи средства Жириновский пообещал направить на благотворительность.