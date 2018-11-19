Личные переписки россиян в мессенджерах останутся в тайне

Введение новых правил идентификации в мессенджерах не нарушит тайну личных переписок россиян. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Говоря о новых требованиях к регистрации в приложениях, он отметил, что анонимность, которую обещают разработчики пользователям, является «мнимой». В частности, Жаров напомнил, что при регистрации мессенджеры требуют разрешения на доступ к записной книжке телефона.

«Просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет», - сказал он.

Жаров добавил, что администрация прежде не несла ответственности за безопасность личной информации пользователей. Новые правила идентификации призваны изменить правоотношения между операторами связи, гражданами и владельцами сервисов для обмена сообщениями, пишет ТАСС.

В начале ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации по личному номеру телефона. В течение 20 минут мессенджеры будут проверять данные о пользователе, которые им предоставят операторы связи. В случае несовпадения сведений идентификация не будет признана пройденной.