Либертарианцы отвергли предложенные мэрией условия митинга

Заявитель акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму — Либертарианская партия — отказалась проводить митинг 25 августа на предложенных властями условиях.

По словам пресс-секретаря московского отделения ЛПР Александра Гуда, заявителей пригласили на переговоры днем 15 августа. Члены партии потребовали сделать встречу публичной, пригласив на нее СМИ, однако власти «наотрез отказались» от этого предложения, передаёт «МБХ медиа».

«В такой ситуации мы не можем идти на переговоры и не даем нашего согласия на предложенный мэрией вариант митинга на Сахарова, 9 (старое место) и готовы рассмотреть исключительно согласование и марша и митинга, как и было указано в тексте уведомления», — добавил Александр.

Заявка на проведение митинга была подана накануне. Организаторы хотели провести шествие от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, где затем должен был состоятся митинг.

Изначально мэрия заявила, что согласует митинг, если шествия не будет. Организаторы ответили, что пойдут на это, если акция состоится не на Сахарова, 9, а на Сахарова, 12. Власти отказались и предложили провести протестную акцию в Марьино.