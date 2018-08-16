ЛГБТ-сообщество России снова ищет площадку для проведения парада

Основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай Алексеев заявил, что общество снова ищет место для проведения парада для привлечения общественности к проблемам.

Он пояснил, что недавно в Йошкар-Оле такое мероприятие провести не удалось – власти города предложили перенести акцию в деревню Игнатьево с населением в 100 человек.

То же самое произошло в городе Иваново. Власти отказали в проведении мероприятия ЛГБТ-сообществу.

Николай Алексеев отметил, что общество пытаются загнать в гетто, изолировать, чтобы оно не мешало чиновникам заниматься своими проблемами в регионах, и в нежелании обсуждать проблемы людей, отмечает «НСН».

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