ЛГБТ-сообщество России снова ищет площадку для проведения парада
Основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай Алексеев заявил, что общество снова ищет место для проведения парада для привлечения общественности к проблемам.
Он пояснил, что недавно в Йошкар-Оле такое мероприятие провести не удалось – власти города предложили перенести акцию в деревню Игнатьево с населением в 100 человек.
То же самое произошло в городе Иваново. Власти отказали в проведении мероприятия ЛГБТ-сообществу.
Николай Алексеев отметил, что общество пытаются загнать в гетто, изолировать, чтобы оно не мешало чиновникам заниматься своими проблемами в регионах, и в нежелании обсуждать проблемы людей, отмечает «НСН».
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