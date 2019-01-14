Опрос: большинство россиян хотели бы отставки правительства

Рост цен, снижение доходов и неспособность решить проблему нехватки рабочих мест стали причинами недовольства россиян работой правительства. Такие данные следуют из опроса «Левада-центра».

По данным исследования, 53% граждан России выступили за отставку правительства в связи с неспособностью властей решить проблемы роста цен, падения доходов населения и отсутствия работы. При этом 40% россиян придерживаются противоположного мнения.

Треть населения (36%) полагает, что правительство неспособно справиться с кризисом в экономике. Еще треть (30%) опрошенных считает, что у кабинета министров нет продуманной программы экономического развития. Другие 7% не имеют претензий к работе нынешнего состава правительства, передает «Интерфакс».

Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года. В нем участвовали жители городов и сельской местности. Всего были опрошены 1 600 человек в 136 населенных пунктах РФ из 52 субъектов.