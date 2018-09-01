Летняя погода сохранится в Московском регионе еще 10 дней

В течение 10 дней в Московском регионе сохранится по-летнему теплая погода.

Из-за высокой температуры воздуха в регионе продолжится купальный сезон, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Нехарактерная погода вызвала цветение вишни на севере Московской области.

По мнению синоптиков, это лето может стать самым продолжительным за всю историю наблюдений. Однако уже во второй декаде сентября показания термометров вернутся в норму.

Ранее стало известно, что 2 сентября в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

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