Летчик рухнувшего Су-57 уже попадал в аварию

Лётчик-испытатель Алексей Горшков, управлявший разбившимся под Хабаровском истребителем Су-57, уже попадал в похожую авария. Ранее ему уже приходилось катапультироваться из падающего самолёта.

В феврале 2012 года пилот был в составе экипажа истребителя Су-30, который проходил испытания. При выполнении разгона у самолета открылась и отвалилась фара подсветки штанги для дозаправки. Попав в воздухозаборник, деталь вызвала пожар правого двигателя. Экипаж, состоящий из лётчиков-испытателей авиационного завода, вынужден был катапультироваться. Истребитель упал в 130 км к северу от Комсомольска-на-Амуре, пишет «Regnum».

Во вторник, 24 декабря истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае. Самолет рухнул в тайге. Пострадавших нет. Инцидент произошел далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Его везут на комсомольский авиазавод.

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