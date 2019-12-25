Летчик рухнувшего Су-57 уже попадал в аварию

Летчик рухнувшего Су-57 уже попадал в аварию

фото: 3mv.ru

Лётчик-испытатель Алексей Горшков, управлявший разбившимся под Хабаровском истребителем Су-57, уже попадал в похожую авария. Ранее ему уже приходилось катапультироваться из падающего самолёта.

В феврале 2012 года пилот был в составе экипажа истребителя Су-30, который проходил испытания. При выполнении разгона у самолета открылась и отвалилась фара подсветки штанги для дозаправки. Попав в воздухозаборник, деталь вызвала пожар правого двигателя. Экипаж, состоящий из лётчиков-испытателей авиационного завода, вынужден был катапультироваться. Истребитель упал в 130 км к северу от Комсомольска-на-Амуре, пишет «Regnum».

Во вторник, 24 декабря истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае. Самолет рухнул в тайге. Пострадавших нет. Инцидент произошел далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Его везут на комсомольский авиазавод.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!