Лесовоз стал причиной гибели трех человек в Карелии

Лесовоз стал причиной гибели трех человек в Карелии

Фото: gosrf.ru

В Пряжинском районе Карелии произошло смертельное ДТП.

Там лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Происшествие унесло жизни трех человек. Еще один получили различные травмы.

ДТП произошло на 371-м км федеральной автодороги А-121 «Сортавала», сообщает РИА Новости.

Ранее в результате столкновения грузовика с 13 легковыми автомобилями на проспекте Ленина в Волгограде пострадали пять человек. До этого сообщалось об одном пострадавшем и десятке задействованных легковушек.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!