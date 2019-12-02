Лесовоз стал причиной гибели трех человек в Карелии

В Пряжинском районе Карелии произошло смертельное ДТП.

Там лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Происшествие унесло жизни трех человек. Еще один получили различные травмы.

ДТП произошло на 371-м км федеральной автодороги А-121 «Сортавала», сообщает РИА Новости.

Ранее в результате столкновения грузовика с 13 легковыми автомобилями на проспекте Ленина в Волгограде пострадали пять человек. До этого сообщалось об одном пострадавшем и десятке задействованных легковушек.

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