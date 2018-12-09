Лев Лещенко дал первый комментарий из больницы

Советского и российского певца Льва Лещенко госпитализировали утро, 9 декабря в одну из столичных клиник.

Отмечается, что Льва Лещенко увезли в больницу якобы прямо из московского концертного зала «Мир» перед финалом музыкального конкурса «На благо мира».

Сам артист уже дал первый комментарий, в котором заявил, что госпитализация якобы была запланирована в целях профилактики, и с его здоровьем все нормально, передает «Ura.ru».

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