Леонид Пасечник решил участвовать в выборах главы ЛНР

Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил о намерении баллотироваться на должность руководителя ЛНР.

«Конечно, при такой поддержке я буду принимать участие в выборы главы ЛНР. Мы вместе победим!», - сказал он на митинге в Луганске. Поддержать кандидатуру Пасечника пришли более 5 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ».

В выборах готовятся принять участие начальник одного из управлений в местном Минкульте Роман Алексин, руководитель ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Леонид Держак, директор коммунального предприятия электросетей «Горсовет» Владимир Родионов, научный сотрудник музея истории Людмила Руснак, председатели профсоюзных организаций ЛНР Наталья Сергун, Олег Коваль и Юрий Ряплов.

Выборы главы ЛНР и ДНР пройдут 11 ноября. Решение провести выборы было принято после смерти главы ДНР Александра Захарченко.