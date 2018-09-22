Леонид Пасечник решил участвовать в выборах главы ЛНР

Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил о намерении баллотироваться на должность руководителя ЛНР.

«Конечно, при такой поддержке я буду принимать участие в выборы главы ЛНР. Мы вместе победим!», - сказал он на митинге в Луганске. Поддержать кандидатуру Пасечника пришли более 5 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ».

В выборах готовятся принять участие начальник одного из управлений в местном Минкульте Роман Алексин, руководитель ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Леонид Держак, директор коммунального предприятия электросетей «Горсовет» Владимир Родионов, научный сотрудник музея истории Людмила Руснак, председатели профсоюзных организаций ЛНР Наталья Сергун, Олег Коваль и Юрий Ряплов.

Выборы главы ЛНР и ДНР пройдут 11 ноября. Решение провести выборы было принято после смерти главы ДНР Александра Захарченко.

Новости по теме
Теги:
Места: ЛНР
События: выборы
Следующая новость Минобороны обнародует подробности крушения Ил-20 в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО