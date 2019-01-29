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Лекарства от боли в голове стали самыми популярными у россиян

Лекарства от боли в голове стали самыми популярными у россиян

Аналитики посчитали, что самым продаваемым в 2018 году был препарат от головной боли «Нурофен». За ним по количеству проданных упаковок следуют бактерицидный пластырь и цитрамон.

По данным аналитиков DSM Group, россияне из года в год больше всего тратят средств на обезболивающие лекарства. В 2018 году продажи обезболивающего и жаропонижающего препарата «Нурофен» выросли на 4,9% и составили 7,5 млрд рублей.

Самым популярным по числу проданных упаковок стал бактерицидный пластырь. За ним идет цитрамон. Далее следуют ацетилсалициловая кислота, активированный уголь и парацетамол.

Цитрамон традиционно популярный препарат со времен СССР, отметил директор DSM Group Сергей Шуляк. Препараты от боли стали лидерами рейтинга, однако самая продаваемая группа лекарств – средства для пищеварительной системы.

Всего по итогам года в аптеках продано 5,3 млрд упаковок лекарств. Их общая стоимость составила 991,9 млрд рублей.

Вместе с тем доля отечественных препаратов неуклонно падает. Среди десяти компаний-лидеров по продажам числится лишь одна российская, пишет РБК.

Ранее в России предложили дополнительно витаминизировать йод и молоко.

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Места: Россия
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