Легкомоторный самолет рухнул на частный дом под Москвой
В Коломенском районе Московской области легкомоторный самолет упал на дачный дом. В результате погибли два человека.
Инцидент произошел около двух часов дня. Самолет, вылетевший с аэродрома «Северка», упал в садоводческом товариществе «Отдых».
При падении самолет задел дачный дом. Двое человек, находившихся на борту судна, скончались, передает ТАСС. За штурвалом находился 52-летний пилот.
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