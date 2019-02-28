Легкомоторный самолет рухнул на частный дом под Москвой

В Коломенском районе Московской области легкомоторный самолет упал на дачный дом. В результате погибли два человека.

Инцидент произошел около двух часов дня. Самолет, вылетевший с аэродрома «Северка», упал в садоводческом товариществе «Отдых».

При падении самолет задел дачный дом. Двое человек, находившихся на борту судна, скончались, передает ТАСС. За штурвалом находился 52-летний пилот.

Накануне Росавиация запретила полеты над Индией и Пакистаном из-за воздушных боев.