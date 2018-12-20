«Легкие» преступления в России переведут в разряд «проступков»

«Легкие» преступления в России переведут в разряд «проступков»

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий внесение в российское право понятия «уголовного проступка». Документ призван избавить от судимости граждан по самым «легким» преступлениям.

Законопроект предлагает выделить деяния, за которые Уголовный кодекс не предусматривает наказания в виде лишения свободы. Такие преступления предложено перенести в разряд «проступков».

Эта категория правонарушений может стать промежуточной между уголовным и административным наказанием. Несовершеннолетних, впервые совершивших уголовный проступок, предлагается освободить от наказания по нормам УК РФ, передают «Известия».

В июле правительство раскритиковало законопроект Верховного суда о переводе нетяжких преступлений в разряд проступков. По замыслу фемиды, это позволит гражданам избежать судимости и понести наказание в виде штрафа или обязательных работ.

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