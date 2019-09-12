Легенда социалистической эстрады Карел Готт при смерти

Знаменитый чешский певец Карел Готт признался, что врачи диагностировали ему острую лейкемию.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов.

В июле этого года Карел Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сообщает РИА «Новости».

Лейко́з (лейкеми́я, алейкеми́я, белокровие, неправильно «рак крови») — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы. К лейкозам относится обширная группа заболеваний, различных по своей этиологии.