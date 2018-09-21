Ледник арктической части России набрал скорость 25 метров в день
Арктический ледник Купол Вавилова за последние три года набрал рекордную скорость в 25 метров в день и продолжает приближаться к морю.
Ледник расположен на российской территории Арктики - на одном из островов архипелага Северная Земля.
На настоящий момент ледник движется со скоростью 10 метров в день. Купол Вавилова также потерял около четырех с половиной кубометров льда.
Специалисты считают, что рекордная скорость связана аномальной температурой в 2012 году, а также с неустойчивыми отложениями моря, передает «Народные новости».
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