ЛДПР выступила против платной регистрации авиакомпании «Победа»

Российский лоукостер «Победа» решил отменить бесплатную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах.

С октября компания планирует брать за эту услугу 25 евро. Руководство лоукостера объясняет нововведение финансовыми потерями перевозчика из-за роста цен на топливо.

Депутат от ЛДПР Василий Власов написал в Минтранс и авиакомпанию «Победа» письма с протестом против введения платной регистрации на зарубежные рейсы.

Василий Власов подчеркнул, что не все пассажиры смогут зарегистрироваться онлайн, находясь за рубежом, так как не везде есть Wi-Fi, а многие люди старшего возраста вообще не пользуются Интернетом.

По его мнению, компания фактически вынуждает граждан платить 25 евро за регистрацию, отмечает «Парламентская газета».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: ЛДПР
Следующая новость В России вступает в силу программа изъятия иностранной валюты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО