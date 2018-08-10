ЛДПР выступила против платной регистрации авиакомпании «Победа»

Российский лоукостер «Победа» решил отменить бесплатную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах.

С октября компания планирует брать за эту услугу 25 евро. Руководство лоукостера объясняет нововведение финансовыми потерями перевозчика из-за роста цен на топливо.

Депутат от ЛДПР Василий Власов написал в Минтранс и авиакомпанию «Победа» письма с протестом против введения платной регистрации на зарубежные рейсы.

Василий Власов подчеркнул, что не все пассажиры смогут зарегистрироваться онлайн, находясь за рубежом, так как не везде есть Wi-Fi, а многие люди старшего возраста вообще не пользуются Интернетом.

По его мнению, компания фактически вынуждает граждан платить 25 евро за регистрацию, отмечает «Парламентская газета».

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