Партия ЛДПР выдвинула Наталью Поклонскую присматривать за Думой

Депутат ЛДПР Василий Власов порекомендовал Наталье Поклонской возглавить новую думскую комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей.

В четверг, 20 сентября, депутат Государственной думы от Либерально-демократической партии России Василий Власов выступил с предложением создать новую комиссию в нижней палате.

В качестве аргумента своей кандидатуры, он подчеркнул огромный опыт Натальи Полконской работы в Госдуме, передает «Народные новости».