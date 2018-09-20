Партия ЛДПР выдвинула Наталью Поклонскую присматривать за Думой
Депутат ЛДПР Василий Власов порекомендовал Наталье Поклонской возглавить новую думскую комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей.
В четверг, 20 сентября, депутат Государственной думы от Либерально-демократической партии России Василий Власов выступил с предложением создать новую комиссию в нижней палате.
В качестве аргумента своей кандидатуры, он подчеркнул огромный опыт Натальи Полконской работы в Госдуме, передает «Народные новости».
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