Лидер ЛДПР научит чиновницу с Урала общаться с молодежью

Лидер ЛДПР научит чиновницу с Урала общаться с молодежью

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил готовность провести мастер-класс по общению с молодежью для чиновницы из Свердловска. Ранее на встрече с волонтерами она заявила, что государство «ничего не должно» им, а родителей «никто не просил рожать».

По мнению Жириновского, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких не имеет необходимого управленческого опыта. За скандальные высказывания ее можно было бы выгнать по требованию общественности, отметил политик.

Инцидент свидетельствует о необходимости менять кадровую политику и отношение к молодежи, считает он. Жириновский предложил провести всероссийский кадровый конкурс под эгидой партии, передает ФБА «Экономика сегодня». Политик напомнил, что ЛДПР 30 лет работает с молодежью, а в 1991 году он стал самым молодым кандидатом в президенты РСФСР.

После инцидента Глацких заявила, что не собирается добровольно уходить с должности. Она рассказала, что не может оставить федеральные и региональные проекты, в которых задействованы 400 тысяч ребят.

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Места: Россия
События: скандалы
Организации: ЛДПР
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