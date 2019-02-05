ЛДПР подготовит законопроект о декрете для мужчин

Депутаты готовят законопроект, разрешающий мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка с сохранением заработной платы.

Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Василию Власову. О разработке соответствующего законопроекта он также сообщил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

В случае принятия документа в Трудовой кодекс будут внесены соответствующие поправки. По мнению Власова, сейчас законодательство «слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов». В настоящее время при рождении ребенка им разрешено брать до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.

Депутат напомнил, что в Евросоюзе были приняты аналогичные меры. В странах-членах ЕС ввели обязательный отпуск для отцов по уходу за новорожденными, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России к 2022 году разработают меры, призванные стимулировать работодателей принимать на работу женщин с детьми до трех лет.