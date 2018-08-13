Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму за любые деньги

Певица Лайма Вайкуле заявила, что европейцам запрещено ехать на полуостров Крым, а она сама ни за какой гонорар там не выступит.

Депутат Государственной Думы ФС РФ от города Севастополь Дмитрий Белик отметил, что больно слышать такие лицемерные заявления, при том, что лицемерие артистов заключается в выступлениях в Москве и других городах России, игнорируя Крым.

Дмитрий Белик заявил, что объективно Лайма Вайкуле – это не самый популярный артист на полуострове, если она не приедет – культурная жизнь региона не пострадает, сообщает «ПолитЭксперт».

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