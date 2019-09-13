Латвийские шпроты покинут россиян навсегда
Даже при полной отмене запрета на импорт латвийских шпрот зарубежные производители вряд ли вернутся на российский рынок, заявил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.
Он отметил, что отмена санкций это, конечно, хорошо, но теперь ушедшие на другие рынки производители будут смотреть в сторону России по остаточному принципу, сообщает «Интерфакс».
Напомним, запрет на эстонские и латвийские шпроты действует в России с июня 2015 года. Тогда поводом для санкций стало превышение концентрации вредных веществ в продукте.
В 2017 году латвийской SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS разрешили возобновить поставки продукта в Россию.
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