Плохие отношения с Москвой, а также антироссийские санкции США и Евросоюза негативно отразились на латвийской экономике, заявил экс-министр сообщения республики Анрийс Матисс.

Он отметил, что любое улучшение отношений между США и Россией латвийской экономике пойдет только на пользу.

Кроме того, Матисс призвал латвийские власти сотрудничать с Москвой в политической сфере, добавив, что Латвия могла бы быть менее агрессивной, пишет газета «Известия».

США и Европейский Союз поэтапно вводят санкции против России с 2014 года, аргументируя их конфликтом на юго-востоке Украины и вхождение Крымского полуострова в состав РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого 97 процентов жителей полуострова высказались за присоединение к России, сообщает «Национальная служба новостей».