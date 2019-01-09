Лаос по доброй воле вернул РФ легендарные советские танки Т-34

Лаос по доброй воле вернул РФ легендарные советские танки Т-34

Минобороны Лаоса передало России 30 советских танков Т-34. Технику будут использовать при проведении Парадов Победы, для съемок исторических фильмов, а также пополнят ею музейные коллекции.

Три десятка танков преодолели более 4500 тыс. км и прибыли во Владивосток морским путем. Затем по железной дороге машины будут доставлены в подмосковный город Наро-Фоминск.

Танки в исправном состоянии. До недавнего времени они находились на вооружении армии Лаоса. Договоренность о возвращении танков была достигнута в ходе визита в январе 2018 года в республику министра обороны России Сергея Шойгу.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что Т-34 считается лучшим танком своего времени. Машина установила «десятки рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти». Один из них – достижение массовости выпуска. С 1940 по 1946 годы было выпущено 58 тыс. единиц, уточняет ТАСС. Через 70 лет после окончания войны действующих образцов осталось очень мало.

Ранее сообщалось, что на вооружении армии Лаоса остались советские танки Т-34-85, выпущенные в 1944 году.

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