Лаос блеснул перед миром танками и броневиками России
Российские танки и броневики были показаны на военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса в юго-восточной стране.
Танки были переданы Россией в связи с обращением президента Лаоса в рамах оказания военно-технической помощи.
Ранее власти Лаоса передали России 30 танков Т-34. Вернувшаяся в Россию техника будет использоваться при проведении Парадов Победы, съемках фильмов и в качестве музейных экспонатов. Танки были отправлены по морю во Владивосток.
Также между РФ и Лаосом достигнуты договоренности, по которым во Вьентьяне открыто представительство Минобороны России, отмечает Kommersant.
Следующая новость Фильм о блокадном Ленинграде вырезали из YouTube
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии