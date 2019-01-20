Лаос блеснул перед миром танками и броневиками России

Российские танки и броневики были показаны на военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса в юго-восточной стране.

Танки были переданы Россией в связи с обращением президента Лаоса в рамах оказания военно-технической помощи.

Ранее власти Лаоса передали России 30 танков Т-34. Вернувшаяся в Россию техника будет использоваться при проведении Парадов Победы, съемках фильмов и в качестве музейных экспонатов. Танки были отправлены по морю во Владивосток.

Также между РФ и Лаосом достигнуты договоренности, по которым во Вьентьяне открыто представительство Минобороны России, отмечает Kommersant.