«Лахта-центр» для «Газпрома» разрешили ввести в эксплуатацию

Общественно-деловой комплекс «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге с самым высоким небоскребом в Европе получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В нем разместится штаб-квартира «Газпрома».

Государственная комиссия изучила документацию комплекса и проверила на соответствие строительно-монтажных работ проекту, оценила пожарную и экологическую безопасность зданий. 16 октября центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В «Газпроме» сообщили, что комплекс откроется через год. Кроме башни-небоскреба высотой 462 метра здесь разместятся офисные помещения.

К приему посетителей подготовят панорамный ресторан, который расположат на высоте 315 метров. Ожидается, что это будет самый высокий ресторан в Европе. В комплексе откроют планетарий, образовательный центр для детей и молодежи, концертный и выставочный залы, пишет РБК.

Новости по теме
Теги:
Организации: Газпром
Следующая новость СМИ узнали о продаже PepsiCo завода по производству «Ессентуков»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО