«Лахта-центр» для «Газпрома» разрешили ввести в эксплуатацию

Общественно-деловой комплекс «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге с самым высоким небоскребом в Европе получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В нем разместится штаб-квартира «Газпрома».

Государственная комиссия изучила документацию комплекса и проверила на соответствие строительно-монтажных работ проекту, оценила пожарную и экологическую безопасность зданий. 16 октября центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В «Газпроме» сообщили, что комплекс откроется через год. Кроме башни-небоскреба высотой 462 метра здесь разместятся офисные помещения.

К приему посетителей подготовят панорамный ресторан, который расположат на высоте 315 метров. Ожидается, что это будет самый высокий ресторан в Европе. В комплексе откроют планетарий, образовательный центр для детей и молодежи, концертный и выставочный залы, пишет РБК.