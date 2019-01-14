Lada Vesta признана бестселлером 2018 года в России

По итогам 2018 года автомобиль Lada Vesta побил рекорды продаж. Это следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса.

Эта модель автомобиля впервые возглавила рейтинг самых продаваемых в России машин. В 2018 году дилеры реализовали свыше 108 тыс. единиц автомобилей.

«Серебро» получила еще одна отечественная марка авто - Lada Granta. В прошлом году были куплены 106 325 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров корейский бренд KIA Rio. С января по декабрь россияне купили 100 148 машин.

В десятку самых продаваемых авто попали кроссовер Hyundai Creta, седан Solaris, Volkswagen Polo и российский автомобиль Lada Largus. Замыкает рейтинг Lada XRAY, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее «АвтоВАЗ» назвали лидером отечественного автомобильного рынка 2018 года. Компания реализовала более 360 тыс. машин.