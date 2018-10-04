Lada Vesta признана самой продаваемой машиной в РФ

Автомобиль Lada Vesta от «АвтоВАЗа» занял первое место по продажам в России в 2018 году. На второй строчке рейтинга по числу проданных машин - Kia Rio.

Третью строчку рейтинга заняла еще одна модель от «АвтоВАЗа» - Lada Granta. Согласно официальным данным продаж, за девять месяцев текущего года продажи Lada Vesta составили 76 189 автомобилей. Kia Rio приобрели 75 071 раз. Lada Granta с января по сентябрь купили 70 186 экземпляров.

На рынке представлены седаны Lada Vesta, универсалы и их кросс-версии. Все эти модели выпускает завод «Lada Ижевск». В качестве преимущества российского автомобиля называют его стоимость, пишет РБК.

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса отмечают, что модель удерживала лидерство по продажам в течение всего лета. В прошлом году лидером летнего периода являлся автомобиль Kia Rio.

В июле Lada Vesta и Lada Granta вошли в сотню самых продаваемых машин в Европе, заняв 56-е и 65-е места.