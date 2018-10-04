Lada Vesta признана самой продаваемой машиной в РФ

Автомобиль Lada Vesta от «АвтоВАЗа» занял первое место по продажам в России в 2018 году. На второй строчке рейтинга по числу проданных машин - Kia Rio.

Третью строчку рейтинга заняла еще одна модель от «АвтоВАЗа» - Lada Granta. Согласно официальным данным продаж, за девять месяцев текущего года продажи Lada Vesta составили 76 189 автомобилей. Kia Rio приобрели 75 071 раз. Lada Granta с января по сентябрь купили 70 186 экземпляров.

На рынке представлены седаны Lada Vesta, универсалы и их кросс-версии. Все эти модели выпускает завод «Lada Ижевск». В качестве преимущества российского автомобиля называют его стоимость, пишет РБК.

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса отмечают, что модель удерживала лидерство по продажам в течение всего лета. В прошлом году лидером летнего периода являлся автомобиль Kia Rio.

В июле Lada Vesta и Lada Granta вошли в сотню самых продаваемых машин в Европе, заняв 56-е и 65-е места.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Правительство России утвердило календарь выходных на 2019 год

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО