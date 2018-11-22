LADA в топе: российское авто обрело популярность в мире

Марка автомобилей LADA попала в список самых продаваемых автомобилей в мире. В топ-50 мировых лидеров по продажам LADA заняли 48-ую строчку.

По сравнению с прошлым годом, «АвтоВАЗ» улучшил свои показатели на три позиции. За девять месяцев 2018 года компания продала около 286 тысяч автомобилей LADA. Объем продаж вырос на 21%.

Первое место в рейтинге заняла Toyota – продажи концерна составили около 6,5 миллионов экземпляров.

На втором месте расположился Volkswagen: с января по сентябрь были реализованы около 5,22 миллиона автомобилей.

Третью строчку занял Ford – его продажи составили свыше 4 миллионов машин, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» готовит к выпуску «нулевую» комплектацию хэтчбека Lada Xray. Стоимость машины в начальной версии составит 600 тыс. рублей.