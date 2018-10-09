Квартиры на вторичном рынке жилья в Москве стали резко дорожать

В течение последних шести месяцев текущего года наблюдается рост цен на вторичное жилье в Москве. Так, стоимость метра с июля по сентябрь выросла на 11,7%.

В апреле-июне темпы роста составили 11,5%. При этом спрос на покупку жилья повышается не так быстро. В первом квартале 2018 года он вырос на 9,8%, во втором – на 1,2%, в третьем – на 2,3%.

По мнению экспертов, спрос вызван доступностью ипотеки. Так, в течение последних двух лет с привлечением заемных средств покупается более половины недвижимости на вторичном рынке.

Однако ЦБ РФ в сентябре текущего года повысил ключевую ставку, поэтому банки также увеличат проценты по кредитам на жилье. До конца года спрос сохранится, однако в 2019 году активность покупателей может пойти на спад, сообщает «Портал элитной недвижимости».

В июле-сентябре выросло и количество предложений на рынке вторичного жилья. Рост составил 2,9%. Эксперты полагают, что на рынок вернулись продавцы, которые отозвали свои предложения из-за кризиса 2014 года.