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Квартиру «конфликтного» мэра Нефтеюганска обыскала ФСБ

Квартиру «конфликтного» мэра Нефтеюганска обыскала ФСБ

В Нефтеюганске проходят обыски в квартире мэра Сергея Дегтярева и местной администрации. Они могли стать следствием конфликта градоначальника с правоохранительными органами.

Как рассказал РИА Новости источник в муниципалитете, Дегтярев в 2018 году инициировал отставку вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды. Он являлся выходцем из органов госбезопасности и ранее служил в УФСБ по Курганской области.

Лагойда курировал экономические и финансовые вопросы в городе. Его увольнение повлекло за собой «серию внутренних конфликтов» в Нефтеюганске.

В СК РФ уточнили, что их сотрудники не участвовали в операции. В рамках какого дела проходят обыски, неизвестно. В пресс-службе мэрии заявили, что Дегтярев находится на рабочем месте. В УФСБ дозвониться не удалось.

Дегтярев занимает пост мэра с 2016 года. До этого он в течение пяти лет был заместителем председателя Думы ХМАО.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: ФСБ
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