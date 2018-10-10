Кабмин поддержал проект Минстроя об установке приборов учета тепла

Федеральные органы исполнительной власти поддержали разработанный Минстроем проект постановления об установке индивидуальных счетчиков тепла в квартирах. Документ внесен в правительство для дальнейшего рассмотрения.

Нововведение позволит собственникам регулировать температуру в помещении и экономить на отоплении до 20%. В Минэнерго также поддержали документ и внесли необходимые правки. В частности, ведомство предложило устанавливать в доме общедомовой прибор учета.

Документ коснется, в том числе, тех владельцев квартир, которые отключились от центрального отопления. Они будут платить только за то тепло, которое пошло на обогрев общих мест в доме.

Сейчас индивидуальные счетчики устанавливают преимущественно в строящихся многоэтажках, где существует горизонтальная система отопления с возможностью сделать разводку труб для каждой квартиры. В старом жилом фонде использовалась вертикальная система отопления, уточняют «Известия». Чтобы установить в них индивидуальные приборы учета, необходимо изменить систему разводки.

Ранее в Минстрое сообщали, что через шесть лет в квартирах россиян появятся «умные» системы учета коммунальных ресурсов с возможностью онлайн-передачи данных.