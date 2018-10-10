Кабмин поддержал проект Минстроя об установке приборов учета тепла

Федеральные органы исполнительной власти поддержали разработанный Минстроем проект постановления об установке индивидуальных счетчиков тепла в квартирах. Документ внесен в правительство для дальнейшего рассмотрения.

Нововведение позволит собственникам регулировать температуру в помещении и экономить на отоплении до 20%. В Минэнерго также поддержали документ и внесли необходимые правки. В частности, ведомство предложило устанавливать в доме общедомовой прибор учета.

Документ коснется, в том числе, тех владельцев квартир, которые отключились от центрального отопления. Они будут платить только за то тепло, которое пошло на обогрев общих мест в доме.

Сейчас индивидуальные счетчики устанавливают преимущественно в строящихся многоэтажках, где существует горизонтальная система отопления с возможностью сделать разводку труб для каждой квартиры. В старом жилом фонде использовалась вертикальная система отопления, уточняют «Известия». Чтобы установить в них индивидуальные приборы учета, необходимо изменить систему разводки.

Ранее в Минстрое сообщали, что через шесть лет в квартирах россиян появятся «умные» системы учета коммунальных ресурсов с возможностью онлайн-передачи данных.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Forbes внедрит блокчейн в систему управления контентом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО