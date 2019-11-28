В квартирах живут опасные для жизни бактерии

Ученые в Вашингтоне обнаружили в домашней среде особо опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк убивает около 20 тыс. американцев ежегодно, говорят эксперты. Именно в домашней среде стафилококком можно заразиться при контакте с другими членами семьи и при прикосновении к грязной поверхности.

Из-за бактерии может развиться пневмония. Она также способна поразить органы и даже привести к летальному исходу в случае попадания в кровоток.

Ученые советуют чаще мыть руки с мылом, особенно после туалета и перед приготовлением или употреблением пищи, сообщают «Известия».

Ранее упогибших в Сегеже птиц обнаружен возбудитель орнитоза – опасного для людей инфекционного заболевания. Это подтвердили в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, куда возили материал для исследований.

В трех птичьих трупах нашли бактерии Chlamydophila psittaci – возбудителей орнитоза. О результатах проверки уведомлены Минсельхоз и администрация Сегежского района, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в Сегеже выпал желтый снег и массово стали гибнуть птицы. Жители жаловались на трудное дыхание и запах скипидара.

Орнитоз опасен для человека поражением легких и нервной системы. Болезнь передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Основные носители – дикие и домашние птицы.

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