Квадратный метр у Кремля почти догнал ценник Пятой авеню

Квадратный метр у Кремля почти догнал ценник Пятой авеню

Рядом с Кремлем и храмом Христа Спасителя возводят жилой комплекс, где стоимость одного метра составит 6,6 млн рублей. Апартаменты заинтересуют бизнесменов из списка Forbes, уверены риэлторы.

Девелоперы приобрели права на застройку в 2015 году. Контракт обошелся в 10 млрд рублей, что по нынешнему курсу составляет 1,5 млрд рублей. На территории построят элитный жилой комплекс, отель на 65 номеров, ресторан на 48 мест, два кафе, банк и офисы. Сдача жилья запланирована на 2021 год.

Стоимость метра жилья стала известна только в середине декабря. Самые дорогие квартиры обойдутся в 100 тыс. долларов за квадратный метр. Таким образом, будет побит рекорд цен на жилье в Москве.

Опрошенные «360» риэлторы рассказали, что апартаменты находятся на «золотом острове» и отличаются богатой инфраструктурой и качеством отделки. По мнению вице-президента российской Гильдии риелторов Константина Апрелева, элитные апартменты могут быть интересны тем, кого заботят собственные имидж и статус в обществе.

Дороже всего на сегодняшний день недвижимость стоит в США, Китае и Западной Европе. Так, на Пятой авеню цена квадратного метра достигает 150 тыс. долларов. Такая высокая цена объясняется соседством с самыми влиятельными гражданами Америки, включая первую леди страны Меланию Трамп.

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