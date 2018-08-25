В Кузбассе выставили на продажу семь участков для добычи угля

В Кемеровской области на продажу выставили семь угольных участков. Компания, которой выдадут лицензию на добычу, придется также ликвидировать экологический ущерб прошлых лет.

«Мы уже начали эти процедуры: семь лицензий выдается так, чтобы компания в нагрузку получала объект, который нужно ликвидировать, так называемые «двойняшки», - приводит слова министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина ТАСС.

В июне Минэнерго предложило выдавать лицензии на добычу угля с обязательством ликвидировать накопленный ранее ущерб. С 2014 года в регионе проводят аукционы, где можно приобрести лицензию на новое угольное месторождение с условием ликвидации за свой счет старой или убыточной шахты в Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске.