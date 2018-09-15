Курт Волкер: Конфликт в Донбассе перешел в «горячую» стадию
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе зашел в «горячую» стадию.
«На Донбассе идет горячая стадия войны, она оказывает огромное влияние на местное население», - сказал он во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.
Волкер отметил, что все стороны «застряли» в минском процессе, пишет РБК. По его мнению, отдельные пункты минских соглашений, в частности, проведение выборов, не выполнить без обеспечения безопасности.
В августе Волкер обвинил Россию в затягивании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Он обнародовал снимки со спутников, на которых якобы видны доказательства поддержки Россией ДНР и ЛНР.
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