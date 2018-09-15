Курт Волкер: Конфликт в Донбассе перешел в «горячую» стадию

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе зашел в «горячую» стадию.

«На Донбассе идет горячая стадия войны, она оказывает огромное влияние на местное население», - сказал он во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Волкер отметил, что все стороны «застряли» в минском процессе, пишет РБК. По его мнению, отдельные пункты минских соглашений, в частности, проведение выборов, не выполнить без обеспечения безопасности.

В августе Волкер обвинил Россию в затягивании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Он обнародовал снимки со спутников, на которых якобы видны доказательства поддержки Россией ДНР и ЛНР.

Новости по теме
Теги:
Места: США, ДНР
События: политика
Следующая новость В МО стартовал проект по улучшению работы фельдшерско-акушерских пунктов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО