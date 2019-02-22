Курсантов МВД в Москве выгнали «грызть гранит науки» на морозе

Курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя заставили заниматься на морозе. На улицу выставили парты и проводили уроки при минусовой температуре.

На снимках, сделанных в учебном заведении, видно, как 16 студентов сидят за партами в верхней одежде с тетрадями, а рядом лежит снег. Почему было решено проводить занятия на холоде, не ясно.

В университете не смогли объяснить «360», почему студенты обучаются на улице. Оператор телефона доверия заявил, что «это какие-то глупости».

Президент России Владимир Путин посещал университет 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел. Российский лидер поздравил курсантов и осмотрел учебно-научный комплекс института судебной экспертизы.